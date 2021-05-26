В Киеве впервые покажут малоизвестные шедевры Малевича, Шевченко и уникальную картину Марии Примаченко

По случаю празднования Дня Киева в городе презентуют межмузейный выставочный проект "Большая семерка". Выставка будет проходить с 27 мая по 26 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Там отметили, что киевлянам и гостям города покажут шедевры выдающихся украинских художников.

По словам организаторов, выставка познакомит с художественными идеями авторов, стали авангардными и существенно повлияли на развитие культуры Украины и мира. Проект представит произведения семи выдающихся украинских художников: Тараса Шевченко, Казимира Малевича, Александра Архипенко, Георгия Нарбута, Михаила Бойчука, Марии Примаченко, Анатолия Криволапа.

"Экспозиция представляет несколько тематических блоков: "портрет","сакральное искусство","полилог". Впервые будут представлены 25 произведений, среди которых оригинал портрета Михаила Бойчука, уникальная двусторонняя картина Марии Примаченко" Зверь Полесский", редкий и единственный подтвержденный в Украине автопортрет Казимира Малевича 1934 года, произведение Тараса Шевченко "Цыганка", которое стало знаковым не только для культуры страны, но и в жизни художника и другие произведения", – рассказали в пресс-службе.

Автором проекту является Юрий Комельков. Институты-партнеры проекту Национальный музей Тараса Шевченко, Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого, Львовская галерея искусств, Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, издательство Атлант-ЮЭМСИ, издательство "Родовид", Аукционный дом "Золотое сечение", Prymachenko Family Foundation, LAW NET.

Проект представят в Музее истории города Киева (улица Богдана Хмельницкого, 7, станция метро "Театральная").

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