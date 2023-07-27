В Киеве показали тренировку сборной ветеранов-баскетболистов, которые поедут на 'Игры непокоренных'. Видео и фото

В Киеве прошла открытая тренировка по баскетболу на колясках колесных участников национальной сборной Украины, которые поедут на Invictus Games в Германию. В этом году на соревнованиях Украину будут представлять 25 участников.

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Об этом сообщается на Facebook-странице Invictus Games: Team Ukraine. Отмечается, что на открытой тренировке участники сборной сыграли в дружеский матч.

"Эти парни познакомились в апреле этого года, а сейчас они играют как профессиональная, слаженная команда. Кроме того, что они классно играют, они еще и поддерживают друг друга, ведь лучший результат приносят не столько личные успехи, сколько командные виды спорта. Они придают чувство плеча, побратимства", – рассказала Илона Волошина, национальная координатор Игорь Нескореных в Украине.

Кроме баскетбола, участники национальной сборной Украины будут соревноваться в стрельбе из лука, легкой атлетике, настольном теннисе, гребле на тренажерах, паверлифтинге, велоспорте на шоссе, волейболе сидя и плавании.

Все участники прошли специальный отбор и выбрали несколько спортивных дисциплин, где выступят на Invictus Games Düsseldorf 2023.

Invictus Games или ''Игры Непокоренных'' – это международные игры по адаптивным видам спорта для ветеранов и защитников, получивших травмы, ранения или заболевшие вследствие участия в боевых действиях.

В первые годы своего существования участие в турнире принимали команды родов войск американской армии. С 2013 года к соревнованиям присоединились представители Вооруженных сил Великобритании, а в 2021 году впервые в соревнованиях приняла участие сборная команды Украины и сборные еще 6 государств-партнеров.

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