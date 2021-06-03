В Киеве показали легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА сезона 1985-1986

В Киеве мультимедийной выставке "Чернобыль. Путешествие" экспонируют легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА сезона 1985-1986 гг. Его предоставил музей ФК "Динамо". Посмотреть на уникальную награду можно на территории ВДНХ.

Трофей разместили на выставке в блоке "1986", посвященный событиям, которые произошли в том году. 2 мая 1986 во французском Лионе игроки киевского "Динамо" вышли на финальный матч Кубка кубков против мадридского "Атлетико". Голы Заварова, Блохина и Евтушенко принесли еврокубок киевлянам, а Советский Союз получил очередной повод для гордости на мировой арене.

Кроме кубка, на выставке "Чернобыль. Путешествие" посетителям покажут:

Редкие архивные фото и видео, рассекреченные документы КГБ, воспоминания и истории людей, чья жизнь навсегда изменила катастрофа.

Точки с виртуальной реальностью, перенесут в зону отчуждения и позволят стать свидетелем накрытия четвертого энергоблока Новым безопасным конфайнментом.

Видео дня

Десятки работ авторов со всего мира: от Чернобыльской серии Марии Примаченко к видео "Marooned" группы Pink Floyd, что было снято в Припяти.

Интерактивные бинокли, которые позволят заглянуть в нынешней зоны отчуждения – крупнейшего заповедника Украины, где работают ученые со всего мира.

Локации для историй, вопросов и предложений, дополнят экспозицию.

Живой лес в центральном зале павильона №1 ВДНХ как символ обновления, силы природы и начала новой жизни.

Увидеть кубок можно до 15 июля, ежедневно с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника) в павильоне ВДНХ №1 на проспекте Академика Глушкова, 1. Вход свободный, но по предварительной регистрации https://bit.ly/2Q2AmPm

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