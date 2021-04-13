В Киеве перенесли прием детей в первые классы из-за локдауна

В Киеве приостановили прием документов детей в первые классы, из-за карантинных ограничений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"В связи с карантинными ограничениями, мы вынуждены приостановить прием детей в 1-х классы школ Киева, который должен был начаться сегодня. О новой дате старта зачисления мы обязательно всех проинформируем!", – сообщил Мондриевский.

Он также сообщил, что как только ситуация стабилизируется приемная комиссия, сможет возобновить процедуру подачи документов на зачисление детей в первые классы.

"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников – прием в школы начнется в мае", – отметил чиновник.

Напомним, подача документов для поступления детей в школу должна была начаться в понедельник, 12 апреля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 14 апреля станет известно продолжат в столице локдаун. Городская власть будет принимать соответствующее решение исходя из статистики распространения коронавирусной болезни.