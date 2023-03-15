В Киеве пенсионерка продавала цветы с буквой Z на упаковке: почему в этом нет скандала. Фото и видео

В Святошинском районе Киева заметили женщину, продававшую цветы с латинской буквой "Z" на упаковке. Она является одним из символов полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины, а также, как выяснилось, имеет отношение к нидерландской компании.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло у выхода со станции метро "Житомирская" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Что я вижу перед собой? Милая пенсионерка, которая едва сводит концы с концами? Может ватную "скрепную" (женщину. – Ред.), торгующую церковными свечами и "Z-букетиками". Примечательно, что фабричная упаковочная пленка и символика нанесена как на основное полотно, так и на верхний кант", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео действительно можно увидеть, что возле закрытого кинотеатра "Экран" сидит женщина, которая продает цветы с буквой "Z" на упаковке. Именно она стал одним из символов страны-террориста РФ.

Следует добавить, что никакого скандала и в этом случае нет. "Z" – первая буква в названии нидерландской компании "Zentoo", которая специализируется на выращивании хризантем.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Сергей Канев посетовал, что его отказались обслуживать в украинском ресторане в Варшаве. Причиной отказа стал тот факт, что он гражданин государства-агрессора.

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