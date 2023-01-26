В Киеве пассажир метро поддержал украинцев во время воздушной тревоги. Видео

В Киеве на станции метро "Харьковская" во время воздушной тревоги был замечен пассажир, который с помощью своей сумки поддерживал украинцев. На ней встроены интерактивное табло, где, в частности, появлялась надпись "Слава ВСУ" и флаг Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Не игнорируйте сообщение об опасности (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Метро Харьковская работает как укрытие", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть мужчину, у которого на сумке периодически появлялись надпись "Слава ВСУ", "Путин Л*Х" и флаг Украины.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре раздавались взрывы от уничтожения враждебных целей.

Вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно есть прилеты, но без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

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