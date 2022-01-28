В Киеве ожидается непогода: синоптики дали прогноз на выходные

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Синоптики прогнозируют дождь со снегом

В Киеве в пятницу, 28 января, ожидается облачная. Вечером синоптики прогнозируют дождь со снегом.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Температура воздуха составит 0… +2.

В субботу, 29 января, на протяжении всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Возможны осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха составит -4… +1.

В воскресенье, 30 января, с утра и до самого вечера небо в столице будет покрыто облаками. Согласно прогнозу синоптиков возможны осадки в виде дождь со снегом. Температура воздуха составит -5… +3.

Видео дня

В последний день месяца, 31 января, в Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной и снежной. Температура воздуха составит -2… +1.

Прогноз погоды в Киеве.

Напомним, погода в Украине в пятницу, 28 января, будет снежной на всей территории. В то же время в стране немного потеплеет. В западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах будет метель. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что февраль 2022 года будет холодным практически во всех регионах Украины. По прогнозу, ожидается классическая для зимы погода.

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