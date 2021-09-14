В Киеве отпраздновали день рождения Андреевского спуска: как прошло мероприятие

11-12 сентября Андреевский спуск в Киеве традиционно отпраздновал День рождения. В эти дни любимое место киевлян и гостей города превратилось в платформу креативной свободы, где прошел Фестиваль уличных искусств – это была самая большая сцена, 7000 м, и самый масштабный семейный праздник! На праздновании смело обьединилось цирковое, театральное, музыкальное, визуальное и киноискусство.

Как сообщила главный организатор мероприятия Татьяна Митрофанова из общественной организации "Андреевский спуск", в этом году в фестивале приняли участие известные творческие коллективы, которые пришли на празднование из разных уголков Украины. Также присоединились соло-артисты с эксклюзивной программой именно ко Дню рождения Андреевского спуска.

Видео дня

"Уже четвертый год мы проводим фестиваль уличного искусства и превращаем важнейшую улицу – символ Киева – в удивительный и сказочный театр под открытым небом. В этом году впервые к нам присоединились международные партнеры – Международный женский клуб Киева IWCK (клуб объединяет жен иностранных дипломатов, работающих в Украине). Поэтому наши гости ознакомились и с культурой и искусством других стран", – сообщила Митрофанова.

"Особенно приятно было видеть иностранных гостей и граждан из других уголков Украины, они искренне выражали свою благодарность и восхищение. Мы и в дальнейшем планируем празднование Дня рождения Андреевского спуска. В следующем году у нас амбициозные планы по привлечению театров и артистов из других стран, ведь наш украинский Монмарт, безусловно, этого заслуживает!" – добавила организатор.

Во время Фестиваля действовали несколько зон: Музыкальная зона: игра на необычных музыкальных инструментах, таких как Ханг; детский Ансамбль "Зернышко" своим выступлением на ступеньках Андреевской церкви с песней "С днем рождения, Андреевский" и некоторыми новинками репертуара открыл празднование; невероятная музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого сразу после торжественного открытия праздника: 9-ть песен в исполнении 35 красавцев-мужчин, которые помогли по-настоящему оживить улицу и начать фестиваль; хедлайнер – музыкальная формация НУМЕР482, концерт оркестра из 50 музыкантов Киевского академического театра оперетты на балконе Андреевской церкви стал настоящей изюминкой и невероятным завершением праздника;

познавательная зона: фото-зоны от партнеров, театральные представления для детей, танцевальные и музыкальные мастер-классы. Парад масок от Марины Лапы: гостей ждал самый большой парад непревзойденных масок прямо из Венеции. Маски от Марины Лапы есть в частных коллекциях Украины, Италии, Шотландии. Сольные творческие выступления: искусство должно быть услышано, только тогда оно имеет смысл! На дне рождения каждый мог прочитать собственные стихи – мы слушали всех! А уличные артисты показывали мини-шоу по индивидуально разработанной программе. Каждый мог стать частью наших представлений. Зона финансовой грамотности от UKRSIBBANK BNP Paribas Group – все желающие могли овладеть финансовой грамотой в "Школе юного банкира", где много интересных лайфхакой из мира денег: узнать как в далеком прошлом, когда еще не было денег, люди покупали нужные им вещи, обмениваясь ракушками и камнями, почему пластиковые карточки в кошельках это удобный и безопасный способ расчетов, а еще как получить хорошие скидки, оплатить чеки одним взмахом руки и какими будут деньги будущего. Также здесь можно было сделать крутые фото на память, получить яркие шарики и приятные подарки. Интерактивная зона АО Фармак.Также в течение двух дней праздника развлекали: Moana Hula Studio со своимигавайскими танцами, настоящий испанский праздник-феерия – El Сentro Ucraniano-Español "Escuela flamenca" с горячей атмосферой танца фламенко и пением под гитару с кастаньетами. Для гостей был представлен спектакль "В Киеве, на Подоле.., или Где Вы сохните бельйо?" от Театра украинской традиции "Зеркало", бесплатные экскурсии в Киевский академический театр "КОЛЕСО". Кроме этого, на праздник пришли Студия эстрадно-духовой музыки "Сувенир" (50 детей) с музыкальной походкой от Арки Дружбы Народов до конца Андреевского спуска, а также многие другие сюпризы. SPLASH – крупнейшая в Киеве школа актерского мастерства для взрослых и детей – представила учебные мастер-классы по актерскому искусству, театральные выступления и перфомансы.

Фестиваль состоялся при поддержке Председателя Киевской Городской Государственной Администрации и Департамента культуры Киевской городской государственной администрации

Партнерами мероприятия стали АО Фармак, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Черниговское, KAC GROUP, Международный женский клуб Киева IWCK, Lora Shen, Zarina, Rotary club Kiev, Евразия, SAGA development, ООО Фонд защиты культурного наследия, City One Development, Мороженое Рудь, SkyPark , Вавилон.