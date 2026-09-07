В Киеве открылся проект "Тело человека" с трёмметровым сердцем, VR и селфи-аватарами

29 августа в Киеве открылся масштабный интерактивный проект "Тело человека", который позволяет буквально заглянуть внутрь себя и увидеть, как работает человеческое тело.

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На площади более 5 000 квадратных метров разместили 50 экспонатов и тематических зон, а также более ста единиц интерактивного оборудования. Посетители могут увидеть органы в виде гигантских 3D-моделей и взаимодействовать с экспозициями с помощью виртуальной реальности, мультимедийных технологий и искусственного интеллекта.

Среди самых ярких экспонатов – трехметровое пульсирующее сердце, дышащие легкие, интерактивный туннель пищевода и дерево ДНК.

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"Идея такого проекта у нас появилась еще до полномасштабного вторжения. В Украине не было крупных интерактивных пространств на эту тему, поэтому нам хотелось создать комплексный формат, который объединил бы развлечения, образование, технологии и полноценный иммерсивный опыт", – рассказывает основатель компании Unipark, автор и организатор проекта "Тело человека" Денис Погорелко.

Полный маршрут занимает примерно полтора часа. Экспозиция создана таким образом, чтобы посетитель перестал быть просто зрителем и стал участником путешествия собственным телом:

"Для нас важно подчеркнуть: это не музей анатомии. Наша задача – легко и увлекательно показать, как на самом деле работает человеческое тело. Если после посещения человек начнет более внимательно относиться к себе – значит, мы создали этот проект не зря", – отмечает Денис.

В проекте представлены селфи-аватары известных украинцев, в частности боксера Александра Гвоздика и баскетболиста Вячеслава Кравцова – героя нового сезона шоу "Холостяк".

Экспозиции озвучили Маша Ефросинина, Ольга Сумская, Оля Полякова, Павел Зибров, KAZKA, Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Владимир Горянский, Вадим Олейник, Гарик Корогодский, Александр Педан, ONUKA, Сергей Танчинец, Анита Луценко, Евгений Хмара, Юрий Горбунов, Тимур Мирошниченко и Даша Трегубова.

При разработке экспозиций организаторы стремились сохранить научную точность, поэтому привлекли специалистов из медицинской и научной сфер.

Послом "Зоны сердца" стал кардиохирург и трансплантолог Борис Тодуров, а Институт сердца Министерства здравоохранения Украины стал главным медицинским партнером проекта. На площадке также будут проходить лекции с участием врачей и ученых, будут работать образовательные программы для детей и взрослых. Отдельным направлением станут социальные и благотворительные инициативы.

Билеты – в кассе и на официальном сайте проекта.

Подробности – на официальном сайте, в Instagram и Facebook мероприятия.

Когда: с 29 августа

Адрес: Львовская площадь, 8А, Киев