Києве, зустрічай оновлений Центральний автовокзал!

Монументальна споруда, зведена у 1960 році, понад півстоліття стояла без реконструкції. Тарас Єлейко зробив унікальний за прозорістю процес приватизації, і ми знайшли нового ефективного власника для всього “Київпассервісу”, а державна скарбниця отримала додаткові 230 млн гривень.

Та кошти до бюджету - це не все. Новий власник вже вклав понад 100 млн гривень приватних інвестицій у реконструкцію, що дало винятковий результат: прямо в серці тисячолітнього міста постав сучасний транспортний хаб.

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Сьогодні ми разом з Олександром Кубраковим взяли участь в урочистому відкритті оновленого Центрального автовокзалу!

Авторам проєкту вдалося зібрати кращі риси епох: передові технології вдало поєднуються з унікальними мозаїками українських художників Ади Рибачук і Володимира Мельніченка. Два фудкорти та нові зони очікування, сучасні інформаційні табло, а також готель для відпочивальників — тепер все це про Центральний автовокзал Києва.

Приватизація відкриває новий етап у розвитку інфраструктури. Вже сьогодні прозора співпраця держави та бізнесу дарує мільйонам українських громадян європейський рівень комфорту для подорожей.

Переконаний, що разом ми відкриємо ще багато яскравих інфраструктурних та туристичних центрів на мапі України.

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