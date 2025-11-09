В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскам ВСУ. Фото

В Киеве 8 ноября, в День Десантно-штурмовых войск открыли памятный знак ДШВ. Он символизирует благодарность украинцев воинам-десантникам, которые демонстрируют исключительное мужество и несокрушимость в борьбе за Украину с российским агрессором.

Видео дня

Памятный знак расположен на Аллее защитников Украины в столице – вблизи Арки Свободы украинского народа. Подробности раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно

В столице Украины появился памятный знак Десантно-штурмовым войскам Вооруженных сил Украины.

"8 ноября, на Аллее защитников Украины в Киеве, возле Арки Свободы украинского народа, открыли памятный знак, посвященный Десантно-штурмовым войскам ВС Украины. В торжественном мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов и командующий Десантно-штурмовых войск ВС Украины, бригадный генерал Олег Апостол", – отметили в Генштабе.

В церемонии открытия принял участие представитель капелланской службы: он освятил памятный знак.

"Памятный знак, чтит подразделения Десантно-штурмовых войск, символизируя благодарность общества воинам-десантникам за их мужество и несокрушимость", – подчеркнули в Генштабе.

Присутствующие также почтили всех погибших в войне с Россией украинских воинов минутой молчания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне по случаю профессионального праздника украинских десантников президент Владимир Зеленский отметил воинов ДШВ государственными наградами.

