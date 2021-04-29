В Киеве откроют самый большой в Украине парк динозавров

В Киеве 2 мая на территории Гидропарка откроют самый большой парк динозавров в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

"Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур динозавров реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое", – рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Уже в это воскресенье в столичном Гидропарке откроется первая очередь парка, где разместятся роботизированные животные ледникового периода, динозавры и насекомые-великаны. Киевлян и гостей города будут ждать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями под каждую фигуру", – отметил Мондриевский.

Он уточнил, что этот Дино-парк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Киеве. Однако в Киеве откроют крупнейший: с новыми фигурами и увлекательными сюжетами. Общая территория парка составит 1,5 га.

Для новой локации в Гидропарке предприниматели обустроили территорию: обновили дорожное покрытие и создали пешеходные зоны.

Льготный вход будет доступен для детей-сирот, детей с инвалидностью с сопровождающим, для участников АТО и детей погибших участников АТО, для участников боевых действий, для детей до трех лет, детей-именинников, а также для каждого третьего и последующего ребенка из многодетной семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом планируют создать огромный музей авиации с рестораном внутри самолета.