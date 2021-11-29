В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный ребенок

В Киеве 28 ноября в столице от коронавирусной инфекции умер четырехмесячный мальчик. В городе, в течение прошлого дня, COVID-19 подтвердили у 431 киевлянина.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Всего за прошлые сутки в столице скончались 45 человек.

Среди заболевших 234 женщины от 19 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет. А также 33 ребенка, среди которых 21 девочка в возрасте от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Кроме того, 28 ноября в медучреждения Киева госпитализировали 65 больных коронавирусом, а также 116 киевлян с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

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Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском (98), Днепровском (63) и Соломенском (57) районах столицы.

В течение прошлых суток 252 человека выздоровели.

Напомним, в Украине 28 ноября болезнь подтвердили у 5 804 граждан. Среди новых больных – 530 детей и 72 медика. Госпитализировали 2082 человека, летальных случаев – 297. На утро 29 ноября общее количество заражений достигло 3 427 827 человек, выздоровели – 2 920 714.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 ноября Киев стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Украине. Было выявлено 549 новых инфицированных.