В Софии Киевской назвали факторы, из-за которых уникальный собор нужно реставрировать

В Киеве национальный заповедник София Киевская, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, страдает из-за внешних факторов.

Как заявила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, комплекс в этом году будет отмечать 1100-летие, передает Укринформ.

В частности, он страдает из-за концертов, которые проводятся на Софийской площади.

"Сегодня вызовы для наших памятников серьезнейшие... Окружающие застройки, старые, изношенные сети, повышенное количество транспорта, подземное метро - это вибрационные, экологические нагрузки. И особенно наш любимый город нам поддает жару, когда проводит на Софийской площади эти концерты с громкой музыкой. Эти вибрационные нагрузки передаются не только через воздух, но и через подземное пространство. Софийская площадь забетонирована без единого температурно-деформационного шва и это тоже давление", – заявила Куковальская.

Директор добавила, что из-за внешних факторов также серьезно страдает колокольня комплекса.

"Она колеблется. Мы должны разработать проектную документацию и начать реставрацию", – резюмировала директор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кускус внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.