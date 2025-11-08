В Киеве обломки дронов вызвали пожары: в ГСЧС показали фото

В ночь на 8 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом оказался, в том числе Киев.

Видео дня

В результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Атака на столицу

По информации ведомства, Россия атаковала Киев дронами под утро. В Печерском районе спасатели выезжали на два вызова:

На одной локации горели 4 малотоннажных грузовика, повреждены два здания и транспортное средство рядом. По другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделений ГСЧС.

На всех пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал, что падения обломков вражеских дронов-камикадзе в Печерском районе были зафиксированы после 5:00 часов утра.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эту атаку мониторинговые каналы назвали одним из крупнейших ударов по нефтегазовой инфраструктуре нашего государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

