В Киеве незаконно завладели квартирой, где жил известный врач Шалимов: подозреваемого задержали

В Оболонском районе Киева злоумышленник "украл" квартиру, которую город когда-то выдал выдающемуся врачу-хирургу, академику Александру Шалимову. Жильем удалось завладеть путем подделки документов.

Об этом сообщили представители Офиса генерального прокурора Украины. По состоянию на 9 апреля организатору схемы объявлено подозрение; недвижимость – арестована.

Фигуранту инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем.

"Квартиру выдающемуся врачу предоставил город. После его смерти там жила жена, а впоследствии – ее родственница, однако право собственности на жилье оформлено не было", – заявили в ОГПУ.

Именно этим фактом воспользовался мошенник. Он сфальсифицировал документы о якобы инвестировании в квартиру еще на этапе строительства. На их основании летом 2024 года подозреваемый через частного нотариуса зарегистрировал право собственности на себя, а уже на следующий день продал жилье. В дальнейшем квартиру перепродали еще раз – юридическому лицу.

По оценке экспертов, стоимость жилья составляет более 4,8 миллиона гривен.

"По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей", – отметили в прокуратуре.

Кто такой Александр Шалимов

Александр Алексеевич Шалимов был советским и украинским хирургом. Родился 20 января 1918 года в Липецкой области России, учился в РФ, там и застал начало Второй мировой войны. Шалимов не попал на фронт по состоянию своего здоровья, поэтому работал хирургом в больницах тыла.

Медик переехал в Украину, с 1957-го был ведущим хирургом в лечебных и научных учреждениях Харькова.

В 1970-м Шалимов начал жить в Киеве. Уже через пять лет он стал основателем и директором Института хирургии и трансплантологии (ныне учреждение носит его имя).

Количество операций, которые провел Шалимов, оценивается в ~40 тысяч. Он разработал и внедрил новые методы хирургических вмешательств при онкологии, заболеваниях органов пищеварения, сосудов, сердца.

Под руководством Шалимова в Украине была проведена первая пересадка сердца. Кроме этого, он стал первым врачом, который успешно осуществил пересадку поджелудочной железы больному диабетом.

Врач умер 28 февраля 2006-го в 88-летнем возрасте. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

