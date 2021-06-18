В Киеве нетрезвая женщина разделась и легла прямо посреди дороги. Фото

В пятницу, 18 июня, в Киеве заметили нетрезвую женщину, которая сняла с себя всю верхнюю одежду, выбежала на дорогу и легла посреди нее. Инцидент произошел возле станции метро "Гидропарк".

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Оперативный". Там отметили, что на этой неделе это уже не первый случай, когда на Гидропарке люди укладываются прямо на дороге (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Продолжение приключений безумных в Киеве. Опять Гидропарк. На этот раз она уже обнажена. И всем норм, никто не забирает лечить", – говорится в сообщении.

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Именно эту женщину заметили в начале этой недели на том же Гидропарке. Правда, тогда она лежала посреди дороги в одежде. В этот раз на ней было только нижнее белье. А на дорогу она выбежала босиком.

Женщина то махала автолюбителям рукой, то кричала какие-то бессвязные фразы.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на этот инцидент. Одни считают, что женщина таким образом развлекается или загорает, другие – считают, что ей необходима помощь врачей.

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