В Киеве несколько станций метро поменяют режим работы. В утренние и вечерние часы один из двух вестибюлей на них будет работать в автоматизированном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Нововведение собираются внедрить в среду, 16 февраля.

"В вечерние и утренние часы вестибюли шести станций метро будут работать в автоматизированном режиме. С начала работы до 08:00, а также после 20:00 до завершения работы метрополитена. В частности, это станции "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), "Харьковская" (вест. № 1) и "Бориспольская" (вест. №2)", – говорится в сообщении.

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В метрополитене уточнили, что оплатить проезд можно будет с помощь приложения "Киев Цифровой" или банковской карты.

Кроме того, на станциях работают терминалы "Киев Цифровой", которые продают разовые QR-билеты.

Напомним, в Киеве продолжается процесс постройки двух новых станций метро на массиве Виноградарь. У них будут названия "Мостицкая" и "Проспект Правды". Несмотря на снег, мороз и скептиков, метростроевцы работают на всех открытых участках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве ключевым бомбоубежищем определен столичный метрополитен. В случае возможного нападения он будет готов принять людей, которые захотят тут укрыться.