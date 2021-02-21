В Киеве навес на стихийном рынке обвалился на людей. Фото

В Киеве в воскресенье, 21 февраля, возле станции метро "Героев Днепра" упал навес, накрыв под собой стихийных торговцев.

В результате инцидента чудом никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал "Жизнь Оболонского района" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что конструкция должна была защищать пешеходов от строительства, что расположено рядом. Вероятно, она не выдержала большого количества снега на ней. При падении навеса, под завалами оказались несколько незаконных торговых точек.

"На "Героев Днепра" упал навес, под которым велась незаконная стихийная торговля! Чудом! Никто не пострадал. Строящийся торговый центр не имеет многих разрешений! Навес относится именно к нему", – утверждают в сети.

Киевляне заявили, что полиция должна проверить строительство ТЦ, провести расследования этого инцидента, наказать виновных, а также навсегда прекратить там стихийную торговлю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в Шевченковском районе Киева парню 20 лет оторвало ногу миксером для перемешивания бетона.