В Киеве начали мыть улицы специальными шампунями

В понедельник, 5 апреля, коммунальщики приступили к влажной уборке мостов, улиц, подземных переходов и тротуаров во всех районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"В мытье улиц задействован транспорт, который использует специальный шампунь. На вооружении у киевских дорожников состоят 24 поливальных машины МКД-11 на шасси автомобиля Ford. Летом они используются для мытья улиц и мостов, а зимой — для обработки дорог антигололедными реагентами", – сообщили на предприятии.

Спецтехника убирает пыль, грязь и пятна на улицах, дорогах, велодорожках и тротуарах.

"Используются на столичных улицах также 12 новых автомобилией-пылесосов на шасси грузовика "МАЗ", отдельная их модификация зайдействована в наведении порядка на тротуарах и велодорожках", – рассказали коммунальщики.

В "Киевавтодоре" также сообщили, что уборка улиц города происходит круглосуточно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на холодный март, столичные коммунальщики принялись ремонтировать дороги и тротуары столицы. Кроме текущего ремонта дорог, власти наметили в 2021 году капитально отремонтировать улицу Андреевскую на Подоле, а также ряд магистралей в спальных районах города.