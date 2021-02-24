В Киеве начал действовать "желтый" уровень карантина

В Киеве в среду, 24 февраля, начал действовать так называемый "адаптивный" карантин. В городе установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, согласно решению Кабинета министров, он предусматривает ряд запретов.

В частности, запрещается:

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или наполненностью залов более 50 мест (кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью не более 50 процентов мест);

пребывания в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот;

проведения дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

работа после 24-й и до 7 часов заведений общественного питания, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четыре человека за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);