В Киеве начал действовать "желтый" уровень карантина
В Киеве в среду, 24 февраля, начал действовать так называемый "адаптивный" карантин. В городе установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, согласно решению Кабинета министров, он предусматривает ряд запретов.
В частности, запрещается:
пребывания в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот;
пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность;
самовольно оставления мест самоизоляции, обсервации;
проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади или наполненностью залов более 50 мест (кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью не более 50 процентов мест);
прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;
осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
проведения дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;
работа после 24-й и до 7 часов заведений общественного питания, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос;
размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четыре человека за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);
деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей без маркировки для соблюдения дистанции в 1,5 метра в очереди, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры;
деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений и т.п.);
посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала учебного заведения;
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
проведения государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных случаев;
деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, бассейнов - более чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для спортивно-тренировочных групп;
посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах;
посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине диагноз коронавирус подтвердили еще у 5850 человек, в том числе 316 детей и 271 медика. Еще 152 украинца умерли от последствий заражения COVID-19, а 3645 вылечились.