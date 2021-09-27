В Киеве на выходных перекроют движение транспорта: список улиц и карта
В Киеве 2 и 3 октября перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением полумарафона.
Маршрут мероприятия будет пролегать от Крещатика до проспекта Победы. Список улиц и карту обнародовали на сайте КГГА (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).
Мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 будет проводиться с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября.
Так, движение в столице будет ограничено с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту:
Крещатик (от Майдана Незалежности до перекрестка с улицей Прорезной).
3 октября с 6:30 до 16:00 по маршруту:
улица Крещатик 36 – улица Крещатик (от перекрестка с улицей Городецкого в сторону Бессарабской площади);
улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до Жилянской);
улица Саксаганского (от Шота Руставелли до проспекта Победы);
проспект Победы (от Саксаганского до Вячеслава Чорновола);
улица Жилянская (от Большой Васильковской до Шота Руставелли);
улица Шота Руставелли;
улица Рогнидинская;
улица Эспланадная (от Рогнидинской до Бассейной);
улица Бассейная (от Эспланадной до Крещатика).
Бессарабская площадь:
улица Прорезная (от Крещатика до Пушкинской);
улица Пушкинская (от Прорезной до Богдана Хмельницкого);
улица Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатика).
Также отмечается, что будет изменено движение общественного транспорта. Столичные власти пообещали сообщить об этом подробнее позже.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в Киеве перекрывали несколько улиц из-за массового мероприятия велосипедистов.