В Киеве на выходных перекроют движение транспорта: список улиц и карта

В Киеве 2 и 3 октября перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением полумарафона.

Маршрут мероприятия будет пролегать от Крещатика до проспекта Победы. Список улиц и карту обнародовали на сайте КГГА (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 будет проводиться с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября.

Так, движение в столице будет ограничено с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту:

Крещатик (от Майдана Незалежности до перекрестка с улицей Прорезной).

Видео дня

3 октября с 6:30 до 16:00 по маршруту:

улица Крещатик 36 – улица Крещатик (от перекрестка с улицей Городецкого в сторону Бессарабской площади);

улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до Жилянской);

улица Саксаганского (от Шота Руставелли до проспекта Победы);

проспект Победы (от Саксаганского до Вячеслава Чорновола);

улица Жилянская (от Большой Васильковской до Шота Руставелли);

улица Шота Руставелли;

улица Рогнидинская;

улица Эспланадная (от Рогнидинской до Бассейной);

улица Бассейная (от Эспланадной до Крещатика).

Бессарабская площадь:

улица Прорезная (от Крещатика до Пушкинской);

улица Пушкинская (от Прорезной до Богдана Хмельницкого);

улица Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатика).

Также отмечается, что будет изменено движение общественного транспорта. Столичные власти пообещали сообщить об этом подробнее позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в Киеве перекрывали несколько улиц из-за массового мероприятия велосипедистов.