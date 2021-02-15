В Киеве на территории парка загорелся ресторан. Видео

В Деснянском районе Киева в понедельник, 15 февраля, на территории парка "Муромец" произошел пожар в здании кафе.

Как сообщилиOBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева, возгорание произошло на площади 100 квадратных метров (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Здание полностью деревянное, пожарники выехали на место происшествия. Информации о пострадавших или погибших не поступало", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, ранее в столице уже фиксировали пожары на территории заведений питания. Так, в Шевченковском районе Киева днем 7 февраля вспыхнул сильный пожар в кафе "Бистро", расположенного в здании по улице Ивана Франко, 27/31.

Спасатели уточнили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, в частности, на кухне.

Сообщение о возгорании поступило в 13:14, а уже в 13:52 они ликвидировали пожар, площадь которого составила 30 кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Деснянском районе Киева произошел пожар в торговом центре "Коралл". В огне погиб один мужчина.