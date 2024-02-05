В Киеве на Оболони заметили новые блокпосты: в ТЦК дали пояснения. Фото

В Оболонском районе столицы в понедельник, 5 февраля, проводятся розыскные мероприятия с участием, в частности, правоохранителей и представителей ТЦК. Речь идет о выявлении диверсионно-разведывательных групп врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе Оболонского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сколько будут продолжаться такие мероприятия, пока неизвестно.

"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Национальной полиции в Киеве, по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", – говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области 3 февраля произошел прорыв российской ВРГ в районе Глуховской общины. В бой с диверсантами вступили украинские воины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории в зависимости от наличия военной специальности и на разряды по возрасту.

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