В Киеве на набережной появился мурал, посвященный погибшему защитнику Украины. Подробности и фото

В Подольском районе Киева появился новый мурал, посвященный погибшему защитнику Украины Александру "Моряку" Задорожному. Жизнь военного оборвалась на Харьковщине 14 марта 2024 во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщило издание Вечерний Киев. Увидеть стенопись можно у станции метро "Почтовая Площадь" возле Пешеходного моста.

Так, на набережной Киевского речного вокзала появился новый памятный мурал. Работу посвятили погибшему военнослужащему Александру "Моряку" Задорожному. Мужчина родился 26 октября 1996 в городе Новая Каховка Херсонской области.

За две недели до полномасштабного вторжения защитник Украины вместе с супругой вернулись в родной город. Там они попали в оккупацию и сразу приняли участие в митингах против захватчиков. Впоследствии Александр был партизаном на оккупированной территории. Но после разговоров о референдуме, рублях и российских паспортах, супруги все же покинули родной город. После двух месяцев в оккупации он решил приобщиться к силам обороны.

Военный был придан присяге на верность украинскому народу до конца. Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области 14 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева открыли мурал "Защитники света", посвященный подразделениям противовоздушной обороны и энергетикам. На нем изображен военный, оберегающий небо столицы, и энергетика, готовая быстро чинить электросети в случае повреждений.

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