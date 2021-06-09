В Киеве на свалку выбросили архив известного историка. Фото

В Киеве остатки архива выдающегося киевоведа Виталия Ковалинского выбросили в мусорник возле дома, где он проживал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исследователь истории архитектуры столицы Антон Короб. Он отметил, что вещи историка были выброшены вместе со строительным мусором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"В мешках со строительным мусором были выброшены слайды с фотографиями заграничных путешествий, фотопленки с различными событиями (60-летие), двое разбитых пар очков, одна напечатанная фотография, этикетка с упаковки его книги" Киевские миниатюры" и т.п.", – написал Антон Короб.

Антон Короб обратил внимание на яркие коробки из-под кубинских сигар и слайды с подписями Мальта, Амьен, Версаль, Неаполь, Испания. В мусоре он также заметил визитки и квитанции Виталия Ковалинского.

"И вот прошло полтора года, как Виталий Васильевич скончался, а остатки его архива равнодушной рукой вместе с разбитой керамической плиткой были брошены возле мусорных баков в одном из самых уютных дворов города, изучению и популяризации которого он отдал много лет своей жизни", – резюмировал Короб.

Отметим, Виталий Ковалинский был одним из самых авторитетных исследователей истории Киева. Хотя по образованию он был инженером, однако все свободное время отдавал историческому краеведению. Ковалинский был автором популярной телепрограммы "Киевские миниатюры", которая имела высокие рейтинги.

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