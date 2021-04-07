В Киеве на Кольцевой дороге ограничат движение: названы сроки

В Киеве 10 апреля с 6:00 и до 30 июня на Кольцевой дороге частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, коммунальщики начнут капитальный ремонт дорожного покрытия.

На первом этапе обновят участок от Одесской площади до улицы Луценко (в направлении Жулян).

Заезд на Кольцевую дорогу с улицы Глушкова будет осуществляться по схеме: просп. Глушкова – ул. Одесская – ул. Лятошинского – ул. Луценко – Кольцевая дорога.

В общем коммунальщики планируют отремонтировать участок дороги от Одесской площади до улицы Ватутина.

На Кольцевой дороге начнут капитальный ремонт. КГГА

Отметим, что в Киеве начали делать ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Сообщается, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

С 27 февраля и до 31 мая в столице на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 10 по 28 апреля проведут капитальный ремонт еще на одном участке дороги на проспекте Степана Бандеры.