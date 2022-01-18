В Киеве на дорогах образовались многочисленные утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 18 января, на дорогах образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех мостах города.

Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича (в сторону правого берега – от перекрестка с проспектом Владимира Маяковского и до съезда с Северного моста), Броварском, Освободителей (ремонтные работы в районе выезда на Броварской проспект), Соборности (ДТП при заезде на мост Патона), Николая Бажана (от метро "Позняки" в сторону Выдубичей).

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Тянучки образовались на Харьковском (в сторону Дарницкого кладбища – ДТП – тянучка со стороны больницы) и Набережном (в направлении Почтовой площади) шоссе.

Пробки заиксировали на бульварах Дружбы Народов (тянучка в районе метро "Лыбедская"), Тараса Шевченко (в сторону центра) и Чоколовском (в сторону Севастопольской площади), улицах Николая Гринченко, Братиславской, Даниила Щербаковского, проспектах Победы (в направлении центра – авария в районе метро "Святошин"), Валерия Лобановского, Академика Глушкова (при въезде в город), Голосеевском (в направлении одноименной станции метро) и Воздухофлотском.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана, Борщаговской, Академика Заболотного (в сторону Столичного шоссе), проблемы есть на дорогах, которые ведут в Киев со стороны Вышгорода (в направлении Минского проспекта и улицы Богатырской), а также на разных участках Большой Окружной дороги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева уроженец Закарпатья угнал автомобиль Mercedes, а потом разбил его. В момент аварии ранее судимый мужчина был пьян.