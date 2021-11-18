В Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 18 ноября, на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы с движением наблюдаются на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на всех мостах, кроме Метро.

Проблемы с движением есть на проспекте Романа Шухевича в направлении Почайны из-за ДТП в районе станции трамвая "Генерала Ватутина" и ДТП в при съезде с Северного моста, проспектах Освободителей и Броварском, на улицах Братиславской и Миропольской из-за ДТП в районе метро "Черниговская".

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Проблемы есть на проспекте Собороности из-за ДТП при заезде на мост Патона, на проспекте Петра Григоренко из-за нескольких ДТП при съезде на улицу Петра Радзиня, а также на проспекте Николая Бажана из-за ДТП в районе метро "Осокорки".

Пробки повлияли на скорость автомобилей улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана (несколько ДТП в сторону Индустриального моста), проспектах Победы, Валерия Лобановского, Голосеевском (несколько ДТП в районе одноименного парка) и Любомира Гузара (в сторону Индустриального моста).

Тянучки образовались на Набережном шоссе, улице Большая Васильковская, Кольцевой и Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 17 ноября, произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой пострадала пассажирка одной из машин.