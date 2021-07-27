В Киеве мужчина устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни и поплатился. Фото

В Киеве мужчина устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни. Злоумышленник повредил более десяти клумб, вырвав из них цветы.

В полицию в ночь на вторник, 27 июля, с сообщением о нарушителе сообщили прохожие. Правоохранители приехали на место инцидента и задержали мужчину, передает пресс-служба Национальной полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчину привезли в отделение полиции, чтобы установить обстоятельства случившегося. Злоумышленником оказался 40 летний уроженец Донецкой области. Он не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка.

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Происшествие на Аллее Героев Небесной сотни зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. На данный момент решается вопрос об определении его правовой квалификации.

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