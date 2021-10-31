В Киеве мужчина превратил пятикомнатную квартиру в свалку – ее продали за 250 тыс. долларов. Видео

Киевский диггер (исследователь подземных объектов) Алексей Лафа с рождения жил в пятикомнатной квартире в самом центре города вместе с мамой, превратив ее в барахолку. Все вещи в квартире он называет своим "приданым", среди которого немало антиквариата.

Об этом в ролике на своем YouTube-канале рассказал блогер Супер Сус. Он собрал уже более 100 тысяч просмотров меньше чем за сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Просторная квартира в доме 1872 года постройки стараниями киевлянина превратилась в склад хлама. Все полки, столы, стулья и участки пола у стен там были заставлены различными коробками, сумками и предметами быта, к некоторым дверям невозможно подойти. Как утверждает хозяин, большинство своего имущества он не купил, а нашел.

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При этом вокруг было весьма грязно, повсюду виднелась паутина, так как поддерживать порядок в доме "Плюшкина" весьма проблематично. Из-за этого в квартире завелись тараканы, но "бороться с ними бесполезно".

Проход по комнатам был сильно затруднен, приходилось переступать через немаленькие "баррикады". Вместе с людьми в этой квартире жили еще и несколько котов.

Алексей долгое время отказывался от съемки, но согласился в связи с переездом из этого дома. Квартиру в минуте ходьбы от Крещатика он продал за 250 тысяч долларов. Киевлянин рассказал, что все вещи должны быть вынесены оттуда, а их дальнейшая судьба неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Вера Брежнева переехала в квартиру мужа, продюсера и композитора Константина Меладзе в небоскребе на Печерске в Киеве. Раньше она жила на Воздвиженке.