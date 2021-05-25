В Киеве мужчина домогался женщин в туалетах супермаркета на Оболони

В столице осудили мужчину, который домогался женщин. Инциденты произошли в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Там отметили, что судебное разбирательство проводилось в закрытом судебном заседании с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.

"Инциденты произошли в марте 2019 года. Установлено, что мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физической силы совершал насильственные действия сексуального характера", – рассказали правоохранители

Свою вину подозреваемый отрицал, но признал, что врывался в женские туалеты "шутя".

"Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не отрицал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал", – отметили в пресс-службе.

Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24 мая 2021 мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 3 годам лишения свободы.

Также судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тысяч гривен каждой.

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