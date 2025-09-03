В Киеве мужчина, которого разыскивал ТЦК, укусил полицейского. Подробности и видео

В Оболонском районе Киева правоохранитель и сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время общения гражданин начал агрессивно себя вести и укусил полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Киевлянин уже направлен на прохождение ВВК.

Что известно

Во вторник, 2 сентября, в социальных сетях опубликовали видео, на котором полицейский и военнослужащие задерживали мужчину в Оболонском районе Киева. В публикации к ролику не было каких-либо объяснений относительно этой ситуации.

Впоследствии в Киевском ТЦК и СП прокомментировали это событие. Там отметили, что во время проведения мероприятий по оповещению был остановлен гражданин. Во время проверки его документов было установлено, что мужчина находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП)

"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но в ответ он укусил работника полиции за руку. После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину работник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в дальнейшем гражданин был доставлен в районный ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, с понедельника, 1 сентября, все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине должны носить бодикамеры. Соответствующие приборы помогут им проводить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток военнообязанным гражданам.

