В Киеве мужчина избил собаку 'в воспитательных целях': на инцидент отреагировала полиция. Фото

В Киеве правоохранители установили личность мужчины, который избил свою собаку посреди улицы в Днепровском районе. Свои действия он объяснил "воспитательными целями".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит штраф.

Что известно

По словам правоохранителей, информацию о происшествии правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга соцсетей. Было опубликовано видео, на котором мужчина, прогуливаясь с собакой на территории ЖК в Днепровском районе Киева, несколько раз ударил своего домашнего любимца. Гражданин, который стал свидетелем инцидента, сделал владельцу животного замечание и зафиксировал поведение хозяина на телефон.

"Правоохранители начали проверку и вскоре установили и разыскали нарушителя – им оказался 43-летний местный житель. Последний объяснил, что прибегнул к избиению "в воспитательных целях", поскольку был недоволен тем, что собака справила естественные потребности на газоне", – уточнили в пресс-службе.

По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции Днепровского управления полиции составили на правонарушителя протокол по ч. 1 ст. 89 КУоАП. Ему грозит штраф до 5100 гривен. Кроме того, по решению суда собака может быть изъята.

