В Киеве могут уничтожить уникальную дачу царских времен

В Киеве на грани уничтожения вновь оказался уникальный памятник архитектуры начала ХХ века. Дачный домик на проспекте Победы, 130/1, в Святошинском районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кирилл Степанец.

"На Святошино обносят строительным забором 120-летний особняк, недавно отреставрирован. В прошлом году его незаконно исключили из памятников архитектуры, затем выставили на продажу прямо на OLX", – написал Степанец.

Правда, на месте возможного строительства пока нет никаких щитов или баннеров о начале работ. Информированный источник сообщил OBOZREVATEL, что на месте старинной дачи должна вырасти очередная многоэтажка.

Примечательно, но это здание – один из четырех сохранившихся памятников дачной архитектуры на Святошино. Подобные дачи также были в Пуще-Водице, Буче и Ворзеле. Но их постигла печальная судьба – практически все они были разрушены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом центре Киева, на улице Симона Петлюры, 29 уничтожили старинный дом купца Уткина.