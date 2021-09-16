В Киеве многочисленные пробки парализовали движение на дорогах: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 16 сентября, многочисленные пробки и ДТП парализовали движение на дорогах города. Проблемы с трафиком наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры (ДТП в районе станции метро "Почайна"), Героев Сталинграда, Освободителей, Броварском, Соборности и Николая Бажана (ремонт Южного моста).

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Тянучки образовались на проспектах Победы (ДТП в районе станций метро "Житомирская" и "Святошин", а также ремонтные работы), Воздухофлотском, Академика Глушкова, Голосеевском (ДТП в районе Центрального автовокзала), Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара и Академика Палладина.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Братиславской и Миропольской из-за ДТП в районе станции метро "Черниговская", Генерала Жмаченко, Здолбуновской, Проспекте Петра Григоренко, Днепровской набережной (ДТП в районе моста Патона), Богатырской (ДТП в районе метро "Почайна") и Полярной.

Тянучки образовались на улицах Скляренко, Кирилловской, Сырецкой, Марка Вовчко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Щусева и Оболонском проспекте.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова, Тараса Шевченко, Вацлава Гавела и Чоколовском, на Дарницком, Набережном (ДТП) и Харьковском шоссе, а также Кольцевой (ДТП и ремонтные работы) и Окружной дорогах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 15 на 16 сентября Toyota протаранила автомобиль службы такси, а потом врезалась в отбойник. К счастью, никто не пострадал.