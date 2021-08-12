В Киеве козы гуляли по улице, одна взобралась на крышу авто. Фото

В Киеве на столичных Позняках заметили коз, который паслись во дворах многоэтажек. Одна из них умудрилась забраться на крышу легкового автомобиля.

Об этом сообщил Telegram-канал Kievmap. Когда и на какой улице произошел инцидент, не сообщалось.

На размещенном фото можно увидеть, как животные свободно разгуливали по улице, поедая траву и листья деревьев.

В какой-то момент одна из коз запрыгнула на крышу красной легковушки, постояв какое-то время, она спрыгнула и пошла дальше.

Видео дня

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, в данном случае, если автомобиль получил повреждения, водитель может в судебном порядке потребовать компенсацию у владельца парнокопытных.

"Водителю нужно вызвать полицию, чтобы они задокументировали факт повреждения авто и установили причастных к этому. Но в целом он должен написать заявление и обратиться в суд с требованием возместить ему материальный ущерб. И тогда уже после рассмотрения всех доказательств и доводов сторон решение принимает судья", – уточнил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве, на улице Маршала Конева, 3а возле Спасо-Преображенского собора ПЦУ заметили девушку, которая загорала на газоне. Киевлянка принимала солнечные ванны в одних стрингах.