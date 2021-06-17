В Киеве кондуктор автобуса веселил пассажиров фокусами и анекдотами. Видео

В Киеве заметили кондуктора, который во время поездки развлекает пассажиров. Сотрудник "Киевпастранса" радует людей уже несколько лет.

Видео с креативным сотрудником коммунального предприятия "Киевпасстранс" опубликовал YouTube-канал "Апостроф TV Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили изданию "Сегодня" в КП "Киевпастранс" – это их самый знаменитый кондуктор. Его зовут Вадим Римар. Он продает талоны пассажирам на автобусных маршрутах №№ 55 и 118.

Кроме того, кондуктор еще и сочиняет юмористические стишки и изречения. К примеру, его фраза "Приобретайте два талона, поддержите мост Патона" очень актуальна, ведь этот столичный мост нуждается в срочной реконструкции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в столице живет дедушка-легенда, который несколько лет клянчит деньги у автолюбителей. Им он говорит, что живет в машине и ему нужны деньги на бензин.