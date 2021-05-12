В Киеве начали восстанавливать велодорожку, переделанную под парковку. Фото

В Киеве на проспекте Победы, 67 на месте незаконно оборудованной парковки коммунальщики разместили 11 бетонных блоков. Ранее на этом месте была велодорожка.

Как рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов, заграждения будут находиться на этом участке временно, передает пресс-служба КГГА.

"Это – временное решение, пока мы не вернем велодорожку общине. Подчеркиваю – здесь не может быть парковки. Где велодорожка или пешеходная инфраструктура – это общественная территория, и она должна быть восстановлена ​​в ближайшее время", – отметил Усов.

В КГГА предупредили, что в случае незаконного демонтажа блоков, коммунальщики обратятся в полицию. Ограждающие элементы находятся на балансе коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

Напомним, в Киеве с 28 апреля по 15 июля из-за ремонта на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта. Работы выполнят параллельно с обновлением проспекта Бандеры, чтобы дважды не ограничивать движение на транспортном узле

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на проспекте Победы, 67 на месте велодорожки незаконно оборудовали парковочные места.