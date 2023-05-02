В Киеве количество постоянных жителей почти вернулось к уровню перед 24 февраля 2022 года

В Киеве, по состоянию на 1 мая, проживает более 3,6 млн. человек. Число жителей столицы почти вернулось к уровню перед началом полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину 24 февраля 2022 года, то есть 3,9 млн человек.

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Об этом заявил советник Киевского городского головы Киева Дмитрий Билоцерковец, передает Эспрессо. Этот показатель оказывает положительное влияние на развитие столицы.

"В марте 2022 года было зафиксировано наименьшее количество людей в столице – 1,3 млн человек. В среднем, 1,5 млн человек было в течение марта и апреля прошлого года. По состоянию на сейчас в Киеве более 3,6 млн человек. Мы почти вернулись до отметки перед активной фазой военных действий – 3,9 млн человек", – рассказал Билоцерковец

Он добавил, что в столице увеличивается экономическая активность, в частности, в сфере обслуживания.

"Мы все понимаем, что это нужно, чтобы у нас были налоги, которые нам необходимо тратить, прежде всего, на нашу национальную безопасность", – резюмировал Билоцерковец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году улучшились инфляционные ожидания – вместо роста цен на 18,7% теперь прогнозируется 14,8%. Кроме того, экономика в целом может вырасти не на 0,3%, а на 2%. Однако экономическая ситуация остается напрямую зависимой от течения боевых действий.

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