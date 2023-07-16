В Киеве карма быстро догнала "героев парковки" у озера Тельбин. Фото

В Днепровском районе Киева недалеко от озера Тельбин заметили несколько "героев парковки". Водители оставили свои машины посреди тротуара и на зеленой зоне.

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Об этом сообщили в соцсетях. Событие произошло в воскресенье, 16 июля.

"Воскресная парковка на Тельбине", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что водители оставили собственные машины с нарушением ПДД, в частности, паркуя их прямо на зеленой зоне и посреди пешеходной части дороги.

Позже пользователи соцсетей опубликовали еще одно фото, на котором видно, что кто-то из местных жителей решил не терпеть "героев парковки" и вызвал на место происшествия правоохранителей.

Добавим, киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

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