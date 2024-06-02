В Киеве изменят график движения метро: что известно

В Киеве городская власть приняла решение изменить график работы метрополитена. Речь идет об увеличении интервала курсирования поездов.

Изменения вступят в силу уже с 3 июня. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Теперь интервалы между поездами составят ориентировочно 3-4 минуты в пиковые часы. В межпиковом промежутке времени поезда будут курсировать с интервалом 6:00–6:30 минут.

При этом в выходные дни интервалы остаются без изменений. Как и прежде столичная подземка на выходных будет курсировать с интервалом 6-7 минут.

В городской государственной администрации отметили, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами.

"Безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава производится в соответствии с установленными регламентами", – говорится в сообщении КГГА.

Напомним, в Киевском метрополитене возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в том числе машинистов электропоездов. При этом столичная подземка постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном метрополитене надеются, что линию подземки на Виноградаре достроят за 30 месяцев. Эти сроки заложены в проектной документации, уже прошедшей государственную экспертизу.

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