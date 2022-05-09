В Киеве изменилось место остановки городской электрички на Дарнице

На Дарницком железнодорожном вокзале Киева обустроили остановку для городской кольцевой электрички. Теперь поезда останавливаются на 7-м и 8-м путях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". На случай воздушной тревоги здесь есть переход, который можно использовать как укрытие.

"Теперь у киевской кольцевой электрички будет еще более удобная остановка на станции Дарница – не в пригородном тупике, к которому идти пешком вдоль недостроя, а на 7-м и 8-м путях вокзала. Во-первых, это гораздо удобнее для пересадки из поездов дальнего сообщения, Интерсити и пригородных электропоездов. Во-вторых, это значительно улучшит доступность городской электрички со стороны Алматинской для жителей Новой Дарницы и ДВРЗ", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, на вокзале есть обустроенный подземный переход, который можно использовать как укрытие на случай воздушной тревоги.

Напомним, в Киеве с 26 апреля городская электричка изменила график движения. В частности, для удобства пассажиров появились новые рейсы утром и вечером.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 марта начала перевозить пассажиров в столице кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 грн.