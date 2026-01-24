В Киеве из-за обстрелов РФ изменили движение метро: где не курсируют поезда

В ночь на 24 января россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Во время ночного обстрела произошли повреждения ограждения на открытом участке столичного метрополитена.

Из-за этого днем в субботу поезда на зеленой ветке будут курсировать с изменениями. Об этом предупредили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно

В КГГА предостерегли, что из-за ночного массированного обстрела столицы поезда метро на зеленой линии временно будут курсировать с изменениями.

"Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" – "Красный хутор". На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружено повреждение ограждения во время ночного обстрела", – объяснили в КГГА.

Столичные власти пообещали сообщить о возобновлении работы зеленой линии дополнительно.

В то же время на красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью под вражескими ударами оказались, в частности, Киев и область. Известно, что есть погибший и раненые. На местах попаданий или падения обломков сбитых целей вспыхнули многочисленные пожары.

Также РФ массированно атаковала Харьков дронами.

В городе горели многоэтажные и частные дома, известно о разрушении общежития, где живут переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом. Среди пострадавших – беременная и ребенок.

