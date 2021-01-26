В Киеве из-за ДТП образовались многочисленные пробки. Карта

В Киеве во вторник, 26 января, из-за ДТП на улицах образовались серьезные пробки, в частности на дорогах, ведущих на правый берег и на въезде в город.

По данным Google Maps, движение затруднено на мостах: Северном, Метро, Патона, Дарницком и Южном (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Проблемы наблюдаются на проспектах Степана Бандеры, Освободителей, Броварском, Соборности, Николая Бажана, Голосеевском, Воздухофлотском и Победы.

Тянучки есть на Надднепрянском и Набережном шоссе, бульваре Шевченко, улицах Елены Телиги, Семена Скляренко, Богатырской и Окружной дороге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 26 января, в Украине ухудшится погода – возможны опасные метеорологические явления.