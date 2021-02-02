В Киеве придумали, как добавить почти миллион новых рабочих мест

В Киеве планируют уменьшить нагрузку на транспортную сеть города за счет создания новых рабочий мест, в том числе, на левом берегу города.

Как сообщили в Институте Генерального плана Киева, в проекте развития столицы предусмотрены конкретные меры по решению этого вопроса.

В частности, предлагается:

строительство многофункционального комплекса "Юнит-сити" на месте бывшего мотоциклетного завода, на территории которого будут учебные заведения, офисы и жилые дома;

создание индустриального центра "Бизнес-гавань" на Троещине;

строительство многофункционального комплекса "Республика" на жилом массиве Теремки-3;

постройка других многофункциональных комплексов на месте деградированных промышленных зон.

В институте считают, что это значительно уменьшит количество транспортных поездок и увеличит количество рабочих мест на левом берегу. Кроме того, добраться до работы можно будет, используя один вид транспорта.

Эти изменения должны оказать положительное влияние на ситуацию с безработицей. Количество рабочих мест в городе может увеличится с 1,73 миллиона до 2,45 миллионов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве планируют предпринять ряд мероприятий, которые направлены на улучшение экологической ситуации в городе.