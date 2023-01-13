В Киеве ''герой парковки'' оставил автомобиль сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Фото

В Дарницком районе Киева заметили очередного "героя парковки". Неизвестный оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Рядом было множество свободных мест для машин.

"Киев. Эпицентр на Григоренко", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что водитель оставил машину сразу на двух местах, предназначенных для авто людей с инвалидностью, у входа в супермаркет. Стоит отметить, что на заднем плане видно еще одного потенциального нарушителя, который припарковался почти таким образом.

Добавим, согласно статье 122 (парковка авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью) КУоАП владельцу легковушки грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева водитель BMW припарковал автомобиль с грубым нарушением ПДД. Киевлянин оставил свою легковушку прямо на детской площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева заметили элитный Mercedes-Benz G-Class, припаркованный с нарушением правил дорожного движения. Водитель внедорожника оставил свою машину сразу на двух местах парковки для людей с инвалидностью.

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