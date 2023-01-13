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В Киеве "герой парковки" оставил автомобиль сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
2,0 т.
Автомобиль был припаркован из нарушения ПДД

В Дарницком районе Киева заметили очередного "героя парковки". Неизвестный оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Рядом было множество свободных мест для машин.

"Киев. Эпицентр на Григоренко", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что водитель оставил машину сразу на двух местах, предназначенных для авто людей с инвалидностью, у входа в супермаркет. Стоит отметить, что на заднем плане видно еще одного потенциального нарушителя, который припарковался почти таким образом.

В Киеве ''герой парковки'' оставил автомобиль сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Фото

Добавим, согласно статье 122 (парковка авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью) КУоАП владельцу легковушки грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева водитель BMW припарковал автомобиль с грубым нарушением ПДД. Киевлянин оставил свою легковушку прямо на детской площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева заметили элитный Mercedes-Benz G-Class, припаркованный с нарушением правил дорожного движения. Водитель внедорожника оставил свою машину сразу на двух местах парковки для людей с инвалидностью.

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