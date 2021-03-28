В Киеве галерея захотела выкупить разрисованную дверь Офиса президента

Художественная галерея из Киева решила выкупить двери Офиса президента, которые были разрисованы во время акции 20 марта на Банковой, что переросла в погромы.

После "арт-объект" планируют выгодно реализовать на аукционе. На этот факт обратила внимание адвокат родственников героев Небесной Сотни Евгения Закревская в Facebook, опубликовав документ.

Речь идет о запросе, который представители галереи (ОО "Речовий доказ") и фестиваля Senka направили в адрес Офиса главы государства. В нем они предлагают приобрести разрисованные двери по цене на 10% выше, чем стоят новые.

"Здесь некоторые думают, что это шутка. Но нет. Все серьезно... Все риски, связанные с аукционом несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых – замечательная экономия бюджетных денег. ОП считает, что это шваль. Художественная галерея – что это арт-объект и готова за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто должен эффективно управлять публичными финансами?", – поинтересовалась Закревская.

Отметим: еще 26 марта на Facebook-странице Senka сообщили об "удивительном предложении". В частности, что на их платформе, вероятно, будет представлено "уникальное произведение стрит-арта и акционизма" – двери Офиса президента.

"Поскольку общественный интерес к этому объекту не утихает: двери экспонируются в телеэфирах, их изображения растиражированы в СМИ, они получили статус исторического и художественного артефакта. Мы уверены, что открытый аукцион позволит реализовать произведение значительно выше его номинальной стоимости", – говорилось в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента на вечер предоставил "1+1" поврежденные во время погромов двери по просьбе СМИ, заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она уточнила, что доставка осуществлялась за счет телеканала.