В Киеве экс-депутат Паладий возводит незаконную стену рядом с заводом Ковальской

В понедельник, 31 мая, в Киеве активисты обнаружили очередную незаконную точку перевалки песка. Песчаные нелегалы обосновались тщательно и начали возводить на берегу Днепра свой собственный причал.

Об этом с места события сообщил правозащитник ОО "Стоп коррупции" Роман Литвин.

"Мы зафиксировали работы на точке перевалки песка рядом с "Заводом железобетонных конструкций имени Ковальской". Рядом с рекой Днепр люди, которые назвались работниками компании ООО "ФИНИНТЕЛЕКТ-ПЛЮС", которую возглавляет экс-депутат Киевсовета Сергей Паладий, строят некий незаконный причал. Деятельность продолжается на захваченном земельном участке. В частности, территория используется в качестве базы перевалки песка", – рассказал он.

На место происшествия вызвали полицию для фиксации правонарушения. В настоящее время строители приостановили работы. Туда же прибыл и сам Паладий.

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Активисты начали бессрочную акцию общественного протеста, ведь ситуация длится годами, а бюджет ежемесячно теряет миллионы гривен из-за такого разграбления недр.