В Киеве двое парней устроили бег на поезде метро во время его движения. Видео
В сети появились кадры, как в Киеве двое парней бегали на вагоне поезда метро во время его движения.
Инцидент произошел на мосту Метро. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook в субботу, 23 января (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
На записи видно, что вагон двигается и по нему бегают двое молодых людей. Запись велась из автомобиля, который ехал параллельно с поездом.
"Слабоумие и отвага – девиз этих молодых ребят, которые считают, что совершают очень крутой поступок", – отметил автор публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Киеве подростки устроили бег по вагонам метро и попытались покататься между ними, но их урезонил один из пассажиров.