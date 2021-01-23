В Киеве двое парней устроили бег на поезде метро во время его движения. Видео

В сети появились кадры, как в Киеве двое парней бегали на вагоне поезда метро во время его движения.

Инцидент произошел на мосту Метро. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook в субботу, 23 января (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На записи видно, что вагон двигается и по нему бегают двое молодых людей. Запись велась из автомобиля, который ехал параллельно с поездом.

"Слабоумие и отвага – девиз этих молодых ребят, которые считают, что совершают очень крутой поступок", – отметил автор публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Киеве подростки устроили бег по вагонам метро и попытались покататься между ними, но их урезонил один из пассажиров.